المسلحون يراقبون ويترقبون عمليات الجيش السوري

حقق الجيش السوري تقدمًا على حساب الميليشيات المسلحة بريف حماة، وسيطر على قرية عطشان منذ ساعات الأمر، الذي يفتح الطريق الى مدينتي التمانعة ومورك.

وبحسب ما قالت مواقع معارضة فإن الجيش السوري يسعى الى السيطرة على مدينة اللطامنة شمالي حماة من بوابة مورك، والتي يشكل السيطرة عليها حصارًا للطامنة من ثلاثة جهات.

وأضافت المصادر أن هدف الجيش السوري الحالي بعد السيطرة على قرية عطشان الوصول إلى مدينة مورك “الاستراتيجية”، مع احتمالية وصول المعارك إلى مدينة التمانعة جنوب شرقي إدلب.

وسيطر الجيش السوري منذ ساعات على قرية عطشان، وسط الحديث عن وصولها إلى تل سكيك بدعم جوي مكثف من الطيران الحربي الروسي.

وكانت فصائل مسلحة سيطرت على عطشان، في تشرين الأول 2015، بعد هجوم لها حينها.

وتكمن أهميتها بأنها الخط الدفاعي عن مدينة التمانعة جنوبي إدلب، كما تشكل السيطرة عليها تهديد لمدينة مورك من الخاصرة الشرقية.

وبالرجوع إلى معلومات سابقة، في 20 كانون الأول الجاري، علمت عنب بلدي حينها أن الجيش السوري يحشد في منطقتين شمالي حماة، لفتح محور عسكري جديد نحو مدينة اللطامنة.

وقالت المصادر إن الجيش السوري استقدم تعزيزات عسكرية إلى مدينتي طيبة الإمام وصوران في الريف الشمالي لحماة، كخطوة للتقدم باتجاه مدينة اللطامنة “الاستراتيجية”.

وتقع مدينة مورك على أوتوستراد حماة- حلب الدولي وتبعد عن مركز مدينة حماة حوالي 25 كيلومترًا.

وتجاور عدة مدن خاضعة لسيطرة المسلحين أبرزها كفرزيتا واللطامنة وخان شيخون، وتخلو المدينة من السكان الذين نزحوا عنها قبل عامين، وسط دمار طال معظم مرافقها.

أما مدينة اللطامنة فتعرف بوعورة تضاريسها المؤلفة من جبال ومغر، مما يصعب العمليات العسكرية فيها.

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