اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أن المجلس المركزي الفلسطيني سيعقد دورته الثامنة والعشرين بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله يومي 14 و 15 كانون الثاني/ ينايرتحت عنوان “القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين”.

قال الزعنون، في بيان مقتضب اليوم الأحد :إن الدورة القادمة للمجلس المركزي ستنعقد في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية خاصة بعد الإعلان الأمريكي العدواني على حقوق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس عاصمة دولته المستقلة.

وأضاف الزعنون إن المجلس المركزي في هذه الدورة بصدد إجراء مراجعة شاملة للمرحلة السابقة بكافة جوانبها والبحث في استراتيجية عمل وطنية لمواجهة التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني. لافتاً إلى أنه سيقوم بتوجيه الدعوات الرسمية لكافة أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني خلال اليومين المقبلين بمن فيهم أعضاء حركة “حماس”، كما سيتم توجيه دعوة رسمية لـ”حركة الجهاد الإسلامي”.

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