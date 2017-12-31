تذاكر حفلات رأس السنة.. تعرفوا على الفنان الأعلى أجراً!

ككل عام تقام حفلة رأس السنة، يحييها الفنانون في أهم الفنادق والمطاعم، يودعون عامًا ويستقبلون الجديد وسط جمهورهم.

الخيارات كثيرة ولكن الأسعار الخيالية لتذاكر الحفلات تدفع الكثيرين للبحث عن خيارات بعيدة عن أماكن السهر التي تفوق الميزانية، كون أجور الفنانين تتضاعف في هذه الليلة وبالتالي الأسعار المفروضة على التذاكر لحضور الحفلات.

تعرفوا في هذه القائمة على الفنانين الذين حصلوا على أعلى أجر لإحياء حفلة رأس السنة 2017-2018، وعلى أبرز أسعار تذاكر الحفلات التي توزعت بين الدول العربية.

-الفنان الأعلى أجراً عربياً هو الفنان المصري عمرو دياب، فقد بلغ أجره 700 ألف دولار مقابل إحياء حفلة في فندق “كونراد” في دبي. وتتراوح أسعار التذاكر بين 80 و2700 دولار أميركي.

أما الفنانة نانسي عجرم فهي الفنانة الأعلى أجراً، إذ تقاضت مبلغ 600 ألف دولار لإحياء حفل رأس السنة في دبي فستيفال سيتي وتحديداً في فستيفال أرينا انتركونتيننتال، فتراوحت أسعار تذاكر الحفل بين 130 و540 دولار أميركي.

والفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تقاضت مبلغ 500 ألف دولار عن حفلها في فندق غراند حياة بإمارة دبي، الذي يشاركها فيه الفنانة إليسا التي تقاضت 100 ألف دولار والفنان ماجد المهندس. وبلغت أسعار التذاكر لحضور هذا الحفل بين 220 و 1050 دولار أميركي.

الفنانة ميريام فارس حصلت على مبلغ 400 ألف دولار لتحيي حفل رأس السنة في فندق الإنتركونتيننتال الأردن إلى جانب النجم حسين الديك، وتوزعت أسعار التذاكر على 4 فئات تراوحت بين 175 دينار أردني و300 دينار ما يعادل تقريباً 245 دولار أميركي و425 دولار أميركي.

وفي فندق Le Royal الأردن يجتمع كل من الفنانة نجوى كرم والفنان رامي عياش بالإشتراك مع الفنانة مايا نعمة، وتترواح أسعار تذاكر الحفل بين 400 و500 دولار أميركي.

أما الفنان راغب علامة فيحيي حفلة رأس السنة في العاصمة البريطانية لندن، مع الفنانة شيراز، وحددت أسعار التذاكر بين 430 و750 دولار أميركي.

في لبنان:

يحيي الفنان وائل كفوري والفنان ملحم زين حفلاً مشتركاً في فندق الفينيسيا ببيروت، بحيث تتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 400 و1200 دولار أميركي.

والفنانة نوال الزغبي تحيي الحفل في كازينو لبنان مع الفنان ملحم زين والموسيقي غي مانوكيان، وتتراوح أسعار التذاكر بين 250 و450 دولار أميركي.

فندق لو رويال – ضبية يجمع كل من الفنانة كارول سماحة والفنان مروان خوري، وأسعار التذاكر لحضور سهرة رأس السنة معهما توزعت على 5 فئات، تراوحت بين 200 و500 دولار أميركي.

ومن جهته، يحيي الفنان عاصي الحلاني حفلة رأس السنة إلى جانب الموسيقي اللبناني عازف البيانو ميشال فاضل والراقصة كيرا في فندق الهيلتون حبتور غراند، وتترواح أسعار تذاكر الحفل بين 200 و600 دولار أميركي.

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