إحباط لمستخدمي “واتساب” قبل نهاية 2017

1 يناير, 2018 - 9:01 مساءً المصدر: وكالات
إحباط لمستخدمي “واتساب” قبل نهاية 2017

تعرضت خدمة واتساب الشهيرة للتراسل لعطل استمر نحو ساعة في أنحاء العالم يوم الأحد قبل إصلاحه.
وقالت متحدثة باسم واتساب في بيان عبر البريد الإلكتروني “شهد مستخدمو واتساب حول العالم توقفا وجيزا اليوم وقد تم إصلاحه”. ولم يُعرف على الفور سبب توقف الخدمة الذي استمر نحو ساعة.
وفي الهند، أكبر سوق للخدمة بنحو 200 مليون مستخدم من بين إجمالي العدد الذي يتجاوز المليار، توقف التطبيق لدقائق معدودة بعد منتصف ليلة رأس السنة الجديدة.
وشكا مستخدمون في دول أخرى أيضا من أعطال في وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب Euronews.

المصدر: وكالات
1 يناير, 2018

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