وئام وهاب: وعد الحريري لأمن الدولة.. ممتاز!

1 يناير, 2018 - 8:42 مساءً المصدر: وكالات
وئام وهاب: وعد الحريري لأمن الدولة.. ممتاز!

قال رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب “يستحق الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة التحية الكبيرة على إجراءات الأعياد”.

واشار وهاب، في تغريدة على صفحته الرسمية عبر موقع تويتر، الى ان “وعد الرئيس سعد الحريري لأمن الدولة بمقر جديد، ممتاز لأن للجهاز نشاط ملحوظ في الأشهر الماضية ويجب دعمه”.

المصدر: وكالات
1 يناير, 2018

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