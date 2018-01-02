بانوراما الحرب السورية عام 2017

تبين الخريطة تبدل مساحات السيطرة ابتداء من يوم 1-1-2017 حتى يوم 1-1-2018

ومن أهم ملاحظات الخريطة:

– الجيش السوري ينهي تواجد تنظيم داعش في ريف محافظة حلب الشرقي ويصل إلى بحيرة الأسد شرقاً وحتى مشارف مدينة الباب شمالاً.

– تقدم كبير للجيش السوري في البادية السورية على حساب تنظيم داعش الإرهابي وصولاً إلى الحدود العراقية, واستمرار عملياته حتى ضفة نهر الفرات وفك الحصار عن مدينة دير الزور وتحرير مدينتي الميادين والبوكمال.

– انهاء تواجد تنظيم داعش في ريف السلمية الشرقي.

– تقدم للجيش السوري في ريف دمشق وريف السويداء الشرقيان على امتداد الحدود الاردنية.

– إنهاء التواجد المسلح في على طول الحدود اللبنانية في القلمون وجبل الشيخ.

– انهاء التواجد المسلح في بعض أحياء دمشق وبعض الجيوب في ريفها ( برزة – القابون – وادي بردى )

– التقدم في ريف حماه الشمالي وريف إدلب الجنوبي الشرقي.

[(قسد) “قوات سوريا الديمقراطية”] – التقدم في ريف الرقة والسيطرة على مدينة الرقة والطبقة.– التقدم على طول ضفة نهر الفرات الشرقية. [التنظيمات المسلحة المدعومة من تركيا] – تقدمت في شمال ريف حلب وصولا إلى مدينة الباب. [التنظيمات المسلحة المدعومة من الولايات المتحدة] – تمددت من التنف شمالاً على حساب تنظيم داعش .. واندحرت جنوباً وشرقاً أمام الجيش السوري. [تنظيم “الدولة الإسلامية” داعش.] – اندحر التنظيم أمام قوات الجيش السوري من أغلب المناطق التي يسيطر عليها, ويقتصر تواجده اليوم في جيوب صغيرة ومحاصرة أغلبها ريف دير الزور الشرقي. [تنظيم “جبهة النصرة” أو “هيئة تحرير الشام” الإرهابي وحلفائه] – انتهى وجوده في بعض الجيوب وتقلصت مساحات سيطرته في مناطق أخرىيحتفظ بتواجد قوي في الغوطة الشرقية وريف إدلب وريف درعا.

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