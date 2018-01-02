ماذا تنبئ ميشيل حايك لـ “ماهر الأسد”؟

أطلّ ميشال حايك عبر شاشة “MTV”، ليلة رأس السنة، مطلقاً توقعاته للعام 2018، فما هي أبرز الأمور التي كشف عنها محلياً وعربياً وعالمياً؟
– تنسدل الستارة عن اسم دي ميستورا في سوريا
– بعض خصوم سوريا يشاركون في أعمارها
– احتمالات كبيرة في فلك ماهر الاسد
– لن يبقى الجولان جغرافيا جامدة
– تقدّم ملموس في ملف المطرانين المخطوفين في سوريا
– تستفيق سوريا على خبر مرتبط بالديبلوماسية العالمية لم تسمع به منذ سنين
– ارتفاع العقارات السورية
– ادلب ارض للدماء والدموع
– سؤال يطرح: إلى متى سيبقى مناف طلاس خارج سوريا؟
– غدر في طريق رئيس عمل الفريق السوري
– جمال سليمان بدور غير تمثيلي
– قرار الرئيس الأسد بالبقاء يظهر أنه ارتكز فيه على نبوءة قديمة جدا
– الرئيس السيسي على فوهة بركان وحيطة وخطر وحذر في شرم الشيخ
– الامين العام لجامعة الدول العربية محمد ابو الغيط في ورطة
– يستعد ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان للعبور إلى العرش الملكي فوق ورود ملغمة
– اسم ولي العهد الجديد للسعودية يشغل بال المملكة
– عيون السعوديين على وزارة الداخلية ووزيرها
– أحداث أمنية في السعودية بأشكال مختلفة
– المطلوب من أمن ولي عهد السعودية تأمين نجاته هذه المرة أيضاً
– التصعيد الإيراني- السعودي سيحبس انفاس العالم
– تسوية مع الأمراء المسجونين في السعودية
– شعار جديد بين الفلسطينيين والإسرائيليين “لكم قدسكم ولنا قدسنا”
– انتقال الشؤم الى الرؤساء ترامب، نتنياهو ومحمود عباس
– تنقلب الأدوار في قضية تعني المسجد الأقصى والعرب لن يتراجعوا ابداً
– محاولة جديدة لجعل إسماعيل هنية بلا صوت
– لن يعود الطيران الحربي الاسرائيلي سالماً دائماً
– وثيقة تاريخية تحمل تواقيع أجنبية وعربية وإسرائيلية، وتنتظر توقيع ممثل عن ايران و”حزب الله”
– المعركة مفاجئة وسريعة وتحدث أهدافاً
– مَشاهد الاستعدادات وتحضير الملاجئ وتخزين المواد الغذائية
– ازدياد محاولات التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية، خصوصاً من ناحية الرياضة والفن والثقافة
– عمل انتقامي في مرفأ اسرائيلي أثناء تجاوز شخصية معروفة
– تل أبيب في المرمى
– كل شيء يتغير مع تغيير الحكم في الجزائر
– تكثر الرهانات على شخصية عسكرية جزائرية
– امير الكويت لن يتوقف عن استكمال مساعيه التاريخية لتكريس المصالحات بين الاخوة العرب
– هزة في الكويت وطقس اوروبي فيها
– يشهد أحد أسواق عمان منها مرفق سياحي غصّة واسعة
– في أفق الملك عبد الله امران؛ الاول يقود إلى مصالحة تاريخية عصت على الكثير من الدول والثانية أزمات منها أزمة صحية وأزمة على مستوى البلاد يرافقها حزن
– نتائج ارتدادية لجريمة السفارة الإسرائيلية في الاردن
– شوارع البحرين وبعد معابرها غير آمنة
– استهداف مرفق حيوي بحريني
– تنقلب الأمور رأساً على عقب في سودان عمر البشير
– انتهاكات للدور الذي يلعبه غسان سلامة في ليبيا
– حرية سيف الاسلام القذافي ليست مضمونة
– تنطلق ورشة ترميم واصلاح في ليبيا
– حفتر في مهب الخطر والربح معاً
– إحدى تظاهرات المغرب تحمل ارتدادات سلبية
– المغرب وجهة الاستثمارات ورؤوس الاموال وعشاق السكن الجميل من كل العالم
– مفاعيل السياحة والفن والجمال اقوى من الإرهاب في المغرب
– الفنون التونسية الى العالمية
– تتصدر المرأة التونسية الواجهة السياسية
– الانتخابات البلدية المقبلة في المغرب تحدث تغيرات مفاجئة في أداء السياسيين ولمستقبل انتخابات الرئيس للتونسي
– تتعافى تونس مالياً واقتصادياً بعد الانهيار
– الشيخ محمد بن زايد برسم الاستهداف المدبر
– صدمات تطال الديبلوماسية الإماراتية في الخارج
– حوادث مؤذية بانتظار بعض أفراد العائلة الحاكمة في الامارات
– صدمة في صفوف الحشد الشعبي في العراق
– مواقف وتصاريح لمقتدى الصدر في مواجهة النار ويرتدي البزة العسكرية
– اشتعال البرلمان العراقي
– نتائج المعركة التي ستحصل في صنعاء لن تنهي حرب اليمن
– لن يخاف احمد علي عبدالله صالح من التهديد ويحسم أمره ويدخل المواجهة
– ولادة رؤيا إيرانية بمواجهة الرؤيا السعودية وصراع بينهما
– قائد الحرس الثوري الإيراني والحرس الثوري برسم التصنيف العالمي، الذي سيفتح أفق الانتقام
– المشكلة في ايران تتخطى غضب الشارع وتلامس حدود الاغتيالات والاعدام
– يسعى امير قطر شخصيا عبر خطوات ومبادرات إيجابية لمنع احتدام العلاقات مع الإمارات
– صورة بين السعودية وقطر تجمع ملكاً واميرين
– صفحة جديدة للحكم القطري
– الطائرات تحلق فوق قطر من جديد
– تكثر قصص أردوغان الغريبة والخيالية داخل قصره وخارجه
– مخططات لاستكمال النيل من زعامة أردوغان
– الخطر يسبح في المياه التركية
– ابن بن لادن جاهز
– وزير دفاع عربي يتخطّى صلاحياته
– انتقال ظاهرة إطلاق الرصاص على الافراد في المدارس والجامعات والكنائس من أميركا إلى منطقتنا
– ظهور نسخة جديدة عن داعش
– صور جديدة عن موسم الحج تعلق في الأذهان
– ينتهي الربيع العربي في المناطق التي بدأ منها
– غزو الرقص الشرقي الى الشرق والغرب
– اكتشاف وثائق ذات صلة بأنبياء العهد القديم
– سقوط طائرة عربية
– مشاهد غير مألوفة لأمواج البحر المتوسط
– تهديدات لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لن تبقى فقط كلاماً
– جمهور المغنية أديل يصاب بصدمة
– الأمير هاري على موعد مع فرحة غير مكتملة
– ما سيحدث في قصر باكينغهام لم يحدث سابقاً
– شعبية رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون على المحك
– خبر مثير عن السيدة الفرنسية الاولى
– فرنسا ورئيسها في خطر
– يختار الإرهاب أحد مطارات فرنسا مسرحاً لعملياته
– خط هتلر والنازية على الساحة الألمانية من جديد
– أنجيلا ميركل بوضعية مقلقة على مرأى من الجمهور
– ايطاليا على موعد مع نكسة كارثية في عالم المواصلات
– استهداف مركز حكومي في ايطاليا
– حال من الذعر في ايطاليا
– خلل في فريق ريال مدريد
– غيمة سوداء في أفق الطيران الاسباني
– ما يحدث بين اسبانيا وكتالونيا سيشبه الربيع العربي
– فضائح في البيت الأبيض
– مغادرة بعض سكان البيت الأبيض وعلامات شؤم
– كشف التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية
– مسلسل فضائح ترامب الجنسية يتحول عاصفة تهز الولايات المتحدة
– رصيد صهر ترامب مهدّد بأكثر من إصابة
– لم ينتهِ دور أوباما
– حابة من الذعر في وول ستريت وخطر يهدد حياة ترامب
– مسلسل الابراج الأميركية لم ينتهِ
– مجازر إرهابية داخل روسيا وعمليات ثأر خارجها
– سوتشي ارض المفاجآت
– طوارئ على أرض احد المطارات الكندية
– انتعاش الاقتصاد الكندي بعد نكسة
– صاروخ من كوريا الجنوبية هدفه تحريك ملف السلام بمفهوم جديد
– كوريا الجنوبية على موعد مع تحولات جديدة تهز كوريا والعالم
– يتبدل أمور كثيرة في شخصية وعالم رئيس كوريا الجنوبية
– الإرهاب مصرّ على إثبات وجوده في اوستراليا
– حملات حكومية ومدنية بتطرف معاكس لترحيل الفكر الإرهابي من اوستراليا
– بعد تعدسلات على القوانين الأساسية، يجعل المهاجرون إعادة حساباتهم بالهجرة من اوستراليا واليها
– علامات تجارية كبيرة من بينها شركة أمازون برسم الاهتزاز
– انقلاب في بورصة النفط
– الانتربول حدث يتحول حديث الناس
– الكشف عن أسرار الكائنات الغريبة عن الارض
– الكشف عن جريمة كبيرة محورها رجال دين كبار في الكنيسة
– هزة كبيرة في عرش ملكات الجمال
– صدمة بين مغردي “تويتر” بعد مشكلة
– أحد فروع “ستاربكس” وغيره من محال القهوة لن يبقى فقط لاحتساء القهوة
– اضواء العالم على اسم بيليه
– مؤسس “فايسبوك” وعائلته في قضية خطيرة
– يوم الجمعة والذي يصادف في 13 من الشهر سيشهد حادثا أليماً ليثبت اعتقاد Friday the 13th