ماذا تنبئ ميشيل حايك لـ “ماهر الأسد”؟

2 يناير, 2018 - 9:29 صباحًا
ماذا تنبئ ميشيل حايك لـ “ماهر الأسد”؟

أطلّ ميشال حايك عبر شاشة “MTV”، ليلة رأس السنة، مطلقاً توقعاته للعام 2018، فما هي أبرز الأمور التي كشف عنها محلياً وعربياً وعالمياً؟

– تنسدل الستارة عن اسم دي ميستورا في سوريا

– بعض خصوم سوريا يشاركون في أعمارها

– احتمالات كبيرة في فلك ماهر الاسد

– لن يبقى الجولان جغرافيا جامدة

– تقدّم ملموس في ملف المطرانين المخطوفين في سوريا

– تستفيق سوريا على خبر مرتبط بالديبلوماسية العالمية لم تسمع به منذ سنين

– ارتفاع العقارات السورية

– ادلب ارض للدماء والدموع

– سؤال يطرح: إلى متى سيبقى مناف طلاس خارج سوريا؟

– غدر في طريق رئيس عمل الفريق السوري

– جمال سليمان بدور غير تمثيلي

– قرار الرئيس الأسد بالبقاء يظهر أنه ارتكز فيه على نبوءة قديمة جدا

– الرئيس السيسي على فوهة بركان وحيطة وخطر وحذر في شرم الشيخ

– الامين العام لجامعة الدول العربية محمد ابو الغيط في ورطة

– يستعد ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان للعبور إلى العرش الملكي فوق ورود ملغمة

– اسم ولي العهد الجديد للسعودية يشغل بال المملكة

– عيون السعوديين على وزارة الداخلية ووزيرها

– أحداث أمنية في السعودية بأشكال مختلفة

– المطلوب من أمن ولي عهد السعودية تأمين نجاته هذه المرة أيضاً

– التصعيد الإيراني- السعودي سيحبس انفاس العالم

– تسوية مع الأمراء المسجونين في السعودية

– شعار جديد بين الفلسطينيين والإسرائيليين “لكم قدسكم ولنا قدسنا”

– انتقال الشؤم الى الرؤساء ترامب، نتنياهو ومحمود عباس

– تنقلب الأدوار في قضية تعني المسجد الأقصى والعرب لن يتراجعوا ابداً

– محاولة جديدة لجعل إسماعيل هنية بلا صوت

– لن يعود الطيران الحربي الاسرائيلي سالماً دائماً

– وثيقة تاريخية تحمل تواقيع أجنبية وعربية وإسرائيلية، وتنتظر توقيع ممثل عن ايران و”حزب الله”

– المعركة مفاجئة وسريعة وتحدث أهدافاً

– مَشاهد الاستعدادات وتحضير الملاجئ وتخزين المواد الغذائية

– ازدياد محاولات التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية، خصوصاً من ناحية الرياضة والفن والثقافة

– عمل انتقامي في مرفأ اسرائيلي أثناء تجاوز شخصية معروفة

– تل أبيب في المرمى

– كل شيء يتغير مع تغيير الحكم في الجزائر

– تكثر الرهانات على شخصية عسكرية جزائرية

– امير الكويت لن يتوقف عن استكمال مساعيه التاريخية لتكريس المصالحات بين الاخوة العرب

– هزة في الكويت وطقس اوروبي فيها

– يشهد أحد أسواق عمان منها مرفق سياحي غصّة واسعة

– في أفق الملك عبد الله امران؛ الاول يقود إلى مصالحة تاريخية عصت على الكثير من الدول والثانية أزمات منها أزمة صحية وأزمة على مستوى البلاد يرافقها حزن

– نتائج ارتدادية لجريمة السفارة الإسرائيلية في الاردن

– شوارع البحرين وبعد معابرها غير آمنة

– استهداف مرفق حيوي بحريني

– تنقلب الأمور رأساً على عقب في سودان عمر البشير

– انتهاكات للدور الذي يلعبه غسان سلامة في ليبيا

– حرية سيف الاسلام القذافي ليست مضمونة

– تنطلق ورشة ترميم واصلاح في ليبيا

– حفتر في مهب الخطر والربح معاً

– إحدى تظاهرات المغرب تحمل ارتدادات سلبية

– المغرب وجهة الاستثمارات ورؤوس الاموال وعشاق السكن الجميل من كل العالم

– مفاعيل السياحة والفن والجمال اقوى من الإرهاب في المغرب

– الفنون التونسية الى العالمية

– تتصدر المرأة التونسية الواجهة السياسية

– الانتخابات البلدية المقبلة في المغرب تحدث تغيرات مفاجئة في أداء السياسيين ولمستقبل انتخابات الرئيس للتونسي

– تتعافى تونس مالياً واقتصادياً بعد الانهيار

– الشيخ محمد بن زايد برسم الاستهداف المدبر

– صدمات تطال الديبلوماسية الإماراتية في الخارج

– حوادث مؤذية بانتظار بعض أفراد العائلة الحاكمة في الامارات

– صدمة في صفوف الحشد الشعبي في العراق

– مواقف وتصاريح لمقتدى الصدر في مواجهة النار ويرتدي البزة العسكرية

– اشتعال البرلمان العراقي

– نتائج المعركة التي ستحصل في صنعاء لن تنهي حرب اليمن

– لن يخاف احمد علي عبدالله صالح من التهديد ويحسم أمره ويدخل المواجهة

– ولادة رؤيا إيرانية بمواجهة الرؤيا السعودية وصراع بينهما

– قائد الحرس الثوري الإيراني والحرس الثوري برسم التصنيف العالمي، الذي سيفتح أفق الانتقام

– المشكلة في ايران تتخطى غضب الشارع وتلامس حدود الاغتيالات والاعدام

– يسعى امير قطر شخصيا عبر خطوات ومبادرات إيجابية لمنع احتدام العلاقات مع الإمارات

– صورة بين السعودية وقطر تجمع ملكاً واميرين

– صفحة جديدة للحكم القطري

– الطائرات تحلق فوق قطر من جديد

– تكثر قصص أردوغان الغريبة والخيالية داخل قصره وخارجه

– مخططات لاستكمال النيل من زعامة أردوغان

– الخطر يسبح في المياه التركية

– ابن بن لادن جاهز

– وزير دفاع عربي يتخطّى صلاحياته

– انتقال ظاهرة إطلاق الرصاص على الافراد في المدارس والجامعات والكنائس من أميركا إلى منطقتنا

– ظهور نسخة جديدة عن داعش

– صور جديدة عن موسم الحج تعلق في الأذهان

– ينتهي الربيع العربي في المناطق التي بدأ منها

– غزو الرقص الشرقي الى الشرق والغرب

– اكتشاف وثائق ذات صلة بأنبياء العهد القديم

– سقوط طائرة عربية

– مشاهد غير مألوفة لأمواج البحر المتوسط

– تهديدات لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لن تبقى فقط كلاماً

– جمهور المغنية أديل يصاب بصدمة

– الأمير هاري على موعد مع فرحة غير مكتملة

– ما سيحدث في قصر باكينغهام لم يحدث سابقاً

– شعبية رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون على المحك

– خبر مثير عن السيدة الفرنسية الاولى

– فرنسا ورئيسها في خطر

– يختار الإرهاب أحد مطارات فرنسا مسرحاً لعملياته

– خط هتلر والنازية على الساحة الألمانية من جديد

– أنجيلا ميركل بوضعية مقلقة على مرأى من الجمهور

– ايطاليا على موعد مع نكسة كارثية في عالم المواصلات

– استهداف مركز حكومي في ايطاليا

– حال من الذعر في ايطاليا

– خلل في فريق ريال مدريد

– غيمة سوداء في أفق الطيران الاسباني

– ما يحدث بين اسبانيا وكتالونيا سيشبه الربيع العربي

– فضائح في البيت الأبيض

– مغادرة بعض سكان البيت الأبيض وعلامات شؤم

– كشف التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية

– مسلسل فضائح ترامب الجنسية يتحول عاصفة تهز الولايات المتحدة

– رصيد صهر ترامب مهدّد بأكثر من إصابة

– لم ينتهِ دور أوباما

– حابة من الذعر في وول ستريت وخطر يهدد حياة ترامب

– مسلسل الابراج الأميركية لم ينتهِ

– مجازر إرهابية داخل روسيا وعمليات ثأر خارجها

– سوتشي ارض المفاجآت

– طوارئ على أرض احد المطارات الكندية

– انتعاش الاقتصاد الكندي بعد نكسة

– صاروخ من كوريا الجنوبية هدفه تحريك ملف السلام بمفهوم جديد

– كوريا الجنوبية على موعد مع تحولات جديدة تهز كوريا والعالم

– يتبدل أمور كثيرة في شخصية وعالم رئيس كوريا الجنوبية

– الإرهاب مصرّ على إثبات وجوده في اوستراليا

– حملات حكومية ومدنية بتطرف معاكس لترحيل الفكر الإرهابي من اوستراليا

– بعد تعدسلات على القوانين الأساسية، يجعل المهاجرون إعادة حساباتهم بالهجرة من اوستراليا واليها

– علامات تجارية كبيرة من بينها شركة أمازون برسم الاهتزاز

– انقلاب في بورصة النفط

– الانتربول حدث يتحول حديث الناس

– الكشف عن أسرار الكائنات الغريبة عن الارض

– الكشف عن جريمة كبيرة محورها رجال دين كبار في الكنيسة

– هزة كبيرة في عرش ملكات الجمال

– صدمة بين مغردي “تويتر” بعد مشكلة

– أحد فروع “ستاربكس” وغيره من محال القهوة لن يبقى فقط لاحتساء القهوة

– اضواء العالم على اسم بيليه

– مؤسس “فايسبوك” وعائلته في قضية خطيرة

– يوم الجمعة والذي يصادف في 13 من الشهر سيشهد حادثا أليماً ليثبت اعتقاد Friday the 13th

2 يناير, 2018

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