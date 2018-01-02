ماذا تنبئ ميشيل حايك لـ “ماهر الأسد”؟

أطلّ ميشال حايك عبر شاشة “MTV”، ليلة رأس السنة، مطلقاً توقعاته للعام 2018، فما هي أبرز الأمور التي كشف عنها محلياً وعربياً وعالمياً؟

– تنسدل الستارة عن اسم دي ميستورا في سوريا

– بعض خصوم سوريا يشاركون في أعمارها

– احتمالات كبيرة في فلك ماهر الاسد

– لن يبقى الجولان جغرافيا جامدة

– تقدّم ملموس في ملف المطرانين المخطوفين في سوريا

– تستفيق سوريا على خبر مرتبط بالديبلوماسية العالمية لم تسمع به منذ سنين

– ارتفاع العقارات السورية

– ادلب ارض للدماء والدموع

– سؤال يطرح: إلى متى سيبقى مناف طلاس خارج سوريا؟

– غدر في طريق رئيس عمل الفريق السوري

– جمال سليمان بدور غير تمثيلي

– قرار الرئيس الأسد بالبقاء يظهر أنه ارتكز فيه على نبوءة قديمة جدا

– الرئيس السيسي على فوهة بركان وحيطة وخطر وحذر في شرم الشيخ

– الامين العام لجامعة الدول العربية محمد ابو الغيط في ورطة

– يستعد ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان للعبور إلى العرش الملكي فوق ورود ملغمة

– اسم ولي العهد الجديد للسعودية يشغل بال المملكة

– عيون السعوديين على وزارة الداخلية ووزيرها

– أحداث أمنية في السعودية بأشكال مختلفة

– المطلوب من أمن ولي عهد السعودية تأمين نجاته هذه المرة أيضاً

– التصعيد الإيراني- السعودي سيحبس انفاس العالم

– تسوية مع الأمراء المسجونين في السعودية

– شعار جديد بين الفلسطينيين والإسرائيليين “لكم قدسكم ولنا قدسنا”

– انتقال الشؤم الى الرؤساء ترامب، نتنياهو ومحمود عباس

– تنقلب الأدوار في قضية تعني المسجد الأقصى والعرب لن يتراجعوا ابداً

– محاولة جديدة لجعل إسماعيل هنية بلا صوت

– لن يعود الطيران الحربي الاسرائيلي سالماً دائماً

– وثيقة تاريخية تحمل تواقيع أجنبية وعربية وإسرائيلية، وتنتظر توقيع ممثل عن ايران و”حزب الله”

– المعركة مفاجئة وسريعة وتحدث أهدافاً

– مَشاهد الاستعدادات وتحضير الملاجئ وتخزين المواد الغذائية

– ازدياد محاولات التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية، خصوصاً من ناحية الرياضة والفن والثقافة

– عمل انتقامي في مرفأ اسرائيلي أثناء تجاوز شخصية معروفة

– تل أبيب في المرمى

– كل شيء يتغير مع تغيير الحكم في الجزائر

– تكثر الرهانات على شخصية عسكرية جزائرية

– امير الكويت لن يتوقف عن استكمال مساعيه التاريخية لتكريس المصالحات بين الاخوة العرب

– هزة في الكويت وطقس اوروبي فيها

– يشهد أحد أسواق عمان منها مرفق سياحي غصّة واسعة

– في أفق الملك عبد الله امران؛ الاول يقود إلى مصالحة تاريخية عصت على الكثير من الدول والثانية أزمات منها أزمة صحية وأزمة على مستوى البلاد يرافقها حزن

– نتائج ارتدادية لجريمة السفارة الإسرائيلية في الاردن

– شوارع البحرين وبعد معابرها غير آمنة

– استهداف مرفق حيوي بحريني

– تنقلب الأمور رأساً على عقب في سودان عمر البشير

– انتهاكات للدور الذي يلعبه غسان سلامة في ليبيا

– حرية سيف الاسلام القذافي ليست مضمونة

– تنطلق ورشة ترميم واصلاح في ليبيا

– حفتر في مهب الخطر والربح معاً

– إحدى تظاهرات المغرب تحمل ارتدادات سلبية

– المغرب وجهة الاستثمارات ورؤوس الاموال وعشاق السكن الجميل من كل العالم

– مفاعيل السياحة والفن والجمال اقوى من الإرهاب في المغرب

– الفنون التونسية الى العالمية

– تتصدر المرأة التونسية الواجهة السياسية

– الانتخابات البلدية المقبلة في المغرب تحدث تغيرات مفاجئة في أداء السياسيين ولمستقبل انتخابات الرئيس للتونسي

– تتعافى تونس مالياً واقتصادياً بعد الانهيار

– الشيخ محمد بن زايد برسم الاستهداف المدبر

– صدمات تطال الديبلوماسية الإماراتية في الخارج

– حوادث مؤذية بانتظار بعض أفراد العائلة الحاكمة في الامارات

– صدمة في صفوف الحشد الشعبي في العراق

– مواقف وتصاريح لمقتدى الصدر في مواجهة النار ويرتدي البزة العسكرية

– اشتعال البرلمان العراقي

– نتائج المعركة التي ستحصل في صنعاء لن تنهي حرب اليمن

– لن يخاف احمد علي عبدالله صالح من التهديد ويحسم أمره ويدخل المواجهة

– ولادة رؤيا إيرانية بمواجهة الرؤيا السعودية وصراع بينهما

– قائد الحرس الثوري الإيراني والحرس الثوري برسم التصنيف العالمي، الذي سيفتح أفق الانتقام

– المشكلة في ايران تتخطى غضب الشارع وتلامس حدود الاغتيالات والاعدام

– يسعى امير قطر شخصيا عبر خطوات ومبادرات إيجابية لمنع احتدام العلاقات مع الإمارات

– صورة بين السعودية وقطر تجمع ملكاً واميرين

– صفحة جديدة للحكم القطري

– الطائرات تحلق فوق قطر من جديد

– تكثر قصص أردوغان الغريبة والخيالية داخل قصره وخارجه

– مخططات لاستكمال النيل من زعامة أردوغان

– الخطر يسبح في المياه التركية

– ابن بن لادن جاهز

– وزير دفاع عربي يتخطّى صلاحياته

– انتقال ظاهرة إطلاق الرصاص على الافراد في المدارس والجامعات والكنائس من أميركا إلى منطقتنا

– ظهور نسخة جديدة عن داعش

– صور جديدة عن موسم الحج تعلق في الأذهان

– ينتهي الربيع العربي في المناطق التي بدأ منها

– غزو الرقص الشرقي الى الشرق والغرب

– اكتشاف وثائق ذات صلة بأنبياء العهد القديم

– سقوط طائرة عربية

– مشاهد غير مألوفة لأمواج البحر المتوسط

– تهديدات لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لن تبقى فقط كلاماً

– جمهور المغنية أديل يصاب بصدمة

– الأمير هاري على موعد مع فرحة غير مكتملة

– ما سيحدث في قصر باكينغهام لم يحدث سابقاً

– شعبية رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون على المحك

– خبر مثير عن السيدة الفرنسية الاولى

– فرنسا ورئيسها في خطر

– يختار الإرهاب أحد مطارات فرنسا مسرحاً لعملياته

– خط هتلر والنازية على الساحة الألمانية من جديد

– أنجيلا ميركل بوضعية مقلقة على مرأى من الجمهور

– ايطاليا على موعد مع نكسة كارثية في عالم المواصلات

– استهداف مركز حكومي في ايطاليا

– حال من الذعر في ايطاليا

– خلل في فريق ريال مدريد

– غيمة سوداء في أفق الطيران الاسباني

– ما يحدث بين اسبانيا وكتالونيا سيشبه الربيع العربي

– فضائح في البيت الأبيض

– مغادرة بعض سكان البيت الأبيض وعلامات شؤم

– كشف التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية

– مسلسل فضائح ترامب الجنسية يتحول عاصفة تهز الولايات المتحدة

– رصيد صهر ترامب مهدّد بأكثر من إصابة

– لم ينتهِ دور أوباما

– حابة من الذعر في وول ستريت وخطر يهدد حياة ترامب

– مسلسل الابراج الأميركية لم ينتهِ

– مجازر إرهابية داخل روسيا وعمليات ثأر خارجها

– سوتشي ارض المفاجآت

– طوارئ على أرض احد المطارات الكندية

– انتعاش الاقتصاد الكندي بعد نكسة

– صاروخ من كوريا الجنوبية هدفه تحريك ملف السلام بمفهوم جديد

– كوريا الجنوبية على موعد مع تحولات جديدة تهز كوريا والعالم

– يتبدل أمور كثيرة في شخصية وعالم رئيس كوريا الجنوبية

– الإرهاب مصرّ على إثبات وجوده في اوستراليا

– حملات حكومية ومدنية بتطرف معاكس لترحيل الفكر الإرهابي من اوستراليا

– بعد تعدسلات على القوانين الأساسية، يجعل المهاجرون إعادة حساباتهم بالهجرة من اوستراليا واليها

– علامات تجارية كبيرة من بينها شركة أمازون برسم الاهتزاز

– انقلاب في بورصة النفط

– الانتربول حدث يتحول حديث الناس

– الكشف عن أسرار الكائنات الغريبة عن الارض

– الكشف عن جريمة كبيرة محورها رجال دين كبار في الكنيسة

– هزة كبيرة في عرش ملكات الجمال

– صدمة بين مغردي “تويتر” بعد مشكلة

– أحد فروع “ستاربكس” وغيره من محال القهوة لن يبقى فقط لاحتساء القهوة

– اضواء العالم على اسم بيليه

– مؤسس “فايسبوك” وعائلته في قضية خطيرة

– يوم الجمعة والذي يصادف في 13 من الشهر سيشهد حادثا أليماً ليثبت اعتقاد Friday the 13th