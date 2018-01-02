“جعجع” سيعلن بعض الترشيحات في هذه الدائرة.. ؟!

أكد مصادر “الشرق الأوسط” أن “رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، سيعلن بعض الترشيحات في دائرة عالية – الشوف”.

كما أشارت المصادر إلى أن “جنبلاط سيعلن أسماء مرشحيه، بعد أن تتكون لديه بعض المعطيات حول التحالفات”.

ولفتت إلى أن “معظم القوى السياسية تحجم في هذه الظروف عن الحديث عن تحالفاتها، ربطا بما يجري في الداخل اللبناني من تصعيد سياسي بين الأطراف يمكن أن يؤثر على صورة التحالفات”، في إشارة إلى خلاف رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ميشال عون ونبيه بري، واهتزاز تفاهم معراب بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

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