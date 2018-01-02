على وقع احتجاجات إيران.. جونسون ينصح طهران!

نصح وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون طهران، بالدخول في حوار جاد بشأن القضايا التي أثارها المحتجون، وحثّ على الابتعاد عن اللجوء إلى العنف، في أول تعليق على الأحداث الجارية بإيران.

وقال جونسون أمس الاثنين، إن القضايا التي يطالب بها المحتجون “مشروعة وهامة”.

وأعرب وزير الخارجية البريطاني عن أسفه نيابة عن بلاده لضحايا الاحتجاجات في إيران، وحثّ الطرفين على الامتناع عن العنف.

وتأتي نصيحة وزير الخارجية البريطاني لإيران على خلفية استمرار أسوأ موجة من الاضطرابات تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ قيامها في 1979.

كما دعا جونسون إلى احترام حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي بعد استمرار احتجاجات الشوارع لليوم الخامس وتردد أنباء عن مقتل 13 شخصا.

وكتب جونسون على صفحته في “فيسبوك”: تراقب المملكة المتحدة الأحداث في إيران عن كثب. نعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك حوار جاد بشأن القضايا المشروعة والمهمة التي يطرحها المحتجون ونحن نتطلع إلى أن تسمح السلطات الإيرانية بهذا.

وأضاف: ينبغي، بصفة خاصة ونحن ندخل الذكرى السنوية الـ 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن يكون الناس قادرين على التمتع بحرية التعبير والتظاهر السلمي في إطار القانون.

وختم الوزير البريطاني قائلا: نأسف للخسائر في الأرواح التي وقعت خلال الاحتجاجات في إيران، ونناشد جميع المعنيين الامتناع عن العنف والالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

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