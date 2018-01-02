من هو مرشح “القوات” في عاليه؟

يعلن حزب القوات اللبنانية، يوم الجمعة المقبل، من معراب ترشيح أنيس وديع نصّار، عن المقعد الأرثوذكسي دائرة عاليه، الاسم الذي لمع في الولايات المتّحدة، ودبي وعمان، تخرّج من الجامعة الأميركية في بيروت مهندساً مدنياً عام 1973، وغادر لبنان عام 1976 ليؤسس “انيس نصار غروب للهندسة” في مسقط عمان ودبي. وعلى الرغم من الهجر القسري عن وطنه الأم لبنان، لم يبتعد يوماً عن بلده وبلدته وظل منغمساً بنشاطاته الاجتماعية والخيرية.

تبوأ منصب عضو في مجلس أمناء جامعة البلمند الذي من خلاله قرر ان ينشر العلم والمعرفة لأبناء سوق الغرب والجبل، فطرح مشروع تشييد فرع لجامعة البلمند في سوق الغرب وبفضل الأيادي البيضاء وتعاضدها تم تشييد مبنى الجامعة.

في 23 تموز عام 2010 افتتح مبنى جامعة البلمند ـ حرم سوق الغرب التي نجحت في استقطاب طلاب من كل المناطق والشرائح والطوائف في الجبل، وهي عامل اساسي في إعادة اللحمة واستكمالا” للمصالحة إلى مثلّث سوق الغرب ـ كيفون ـ بيصور، وكذلك في التخفيف عن ابناء المنطقة عناء الطرقات والتكاليف ولا يزال انيس نصار يردد: “من الأفضل لي ان أعلم شخصا صيد السمك من ان أعطيه سمك”.

يُثبت نصّار أن نجاح كل لبناني أسّس نجاحات عدة في الخارج نابع من تعلّقه بأرضه ومثابرته لإعلاء اسم وطنه لبنان عالياً في الخارج.

كتابه “رحلتي من سوق الغرب إلى الشرق والغرب” يتحدث فيه عن كافة تفاصيل رحلته وكيف حقق نجاحاته ويتحدث أيضاً عن معرفته وعلاقته بالدكتور جعجع.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

