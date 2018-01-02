العام الدراسي بخطر !

أشار النقيب السابق لمعلمي المدارس الخاصة في لبنان نعمة محفوض، إلى أنّ السّنة انتهت ونحن ننتظر تحصيل حقوقنا والأستاذ الذي انتظر طويلاً لينال تعويضه ولم يحصل على شيء”.

وفي مؤتمر صحافي، لفت إلى أنّ “هذه المخالفات تؤثر سلباً على القطاع التربوي ولا يمكننا إكمال العام الدراسي على هذا الشكل”.

كما دعا محفوض وزير التربية مروان حمادة وأصحاب المؤسسات التربوية إلى إنقاذ العام الدراسي “لكي لا نوقعه في مشكلة كبيرة جداً جميعنا بغنى عنها”، مشدداً على أنّ “العام الدراسي والتربية في خطر وإذا أكمل على هذا الشكل فلا يمكننا أن ننتج تربية”.

بدوره، قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، إنّه “من المؤسف أنّ القانون بلغ شهره الخامس وصندوقي التعويضات والتقاعد ما زالا يحرمان الأساتذة من أبسط حقوقهم ومقوّمات العيش الكريم”.