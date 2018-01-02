كيف سيكون الطقس غداً.. ؟!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الثلثاء غائما جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وأمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر، كما يتكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس متقلب يسيطرعلى مناطق الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الخميس حيث يتأثر بمنخفض جوي ماطر.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا خلال فترة الظهيرة كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1700 متر وما فوق، تنحسر الأمطار والثلوج مساء.

الخميس: غائم جزئيا يتحول تدريجيا الى غائم مع أمطار تكون غزيرة أحيانا اعتبارا من الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحيانا، كما تنخفض درجات الحرارة حيث يبدأ تساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها مساء وخلال الليل لتلامس 1400 متر.

– درجات الحرارة: على الساحل من 13 إلى 19 درجة، فوق الجبال من 4 إلى 11 درجة، في الأرز من صفر إلى 4 درجات وفي الداخل من 6 إلى 11 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية الى جنوبية – شرقية ليلا، سرعتها بين 15 و35 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و70%.

– البحر: متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء 20 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,43، ساعة غروب الشمس: 16,41.

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