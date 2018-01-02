أول تعليق رسمي من دمشق حول أحداث إيران

أعربت الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها التام وإدانتها لما يحدث في إيران من احتجاجات منذ أيام.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: “تعرب سوريا عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق للمواقف الصادرة عن الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني، وأدواتهما بخصوص الأوضاع الراهنة في إيران، والتي تؤكد الدور التدميري لهذه الدول في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأضاف المصدر: “تؤكد سوريا على أهمية احترام سيادة إيران، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما أن سوريا لها وطيد الثقة بأن إيران قيادة وحكومة وشعبا ستتمكن من إفشال هذه المؤامرة”.

وتعيش إيران منذ أيام على وقع احتجاجات شعبية، إثر خروج آلاف المتظاهرين، من ضمنهم طلاب إلى الشوارع، تنديدا بالغلاء والفساد وسياسات الحكومة الداخلية والخارجية وتردي الأوضاع الاقتصادية في عهد الرئيس حسن روحاني.

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