ترامب “يغرّد” مجددا حول احتجاجات إيران

في تعليق جديد على احتجاجات إيران رحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ببدء “الشعب الإيراني” التصدي لنظامه الفاسد، متهما سلفه، باراك أوباما، بتقديم أموال للنظام أنفقت لتغذية الإرهاب.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء على حسابه الرسمي في موقع “توتير”: “إن الشعب الإيراني، في نهاية المطاف، يعمل ضد النظام الإيراني القاسي والفاسد”.

وأضاف ترامب أن كل الأموال، التي قدمها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما لأفراد النظام الإيراني “بمثل هذه الحماسة ذهبت إلى تغذية الإرهاب وإلى جيوبهم”، معتبرا أن “الناس أنفسهم لديهم طعام قليل وتضخم كبير ولا حقوق الإنسان”.

واختتم الرئيس الأمريكي تغريدة بالقول: “الولايات المتحدة تراقب”!

The people of Iran are finally acting against the brutal and corrupt Iranian regime. All of the money that President Obama so foolishly gave them went into terrorism and into their “pockets.” The people have little food, big inflation and no human rights. The U.S. is watching!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018