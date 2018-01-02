ممرّضة تهين المرضى والأموات!

تخضع ممرضة في روسيا للتحقيق بعد نشرها صورا ساخرة لمرضى يحتاجون إلى العناية، وفق ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتسلط هذه القضية الضوء على استخدام بعض الأطباء والممرضين لمواقع التواصل الاجتماعي بطريقة “مسيئة”، تبين سوء معاملة المرضى والضعفاء والمسنين، الذين من المفترض أن يلقوا اهتماما خاصا.

ونشرت الممرضة آنا كيم صورا غير أخلاقية ومسيئة لمرضى مسنين يحتاجون إلى عناية خاصة، بالإضافة إلى صورة مع مريض لقي حتفه داخل المستشفى.

وقالت الممرضة، التي تشتغل في مستشفى بجزيرة سخالين الروسية، “الأطباء لا يساعدون سوى الأشخاص الذين يريدون المساعدة”.

وعلقت على إحدى الصور قائلة “بعض المرضى قد يفقدون عقولهم.. ولكننا نربطهم إلى أسِرَّتهم.. هذه هي الحياة”.

وتنص قواعد المهنة على ضرورة حفاظ الأطباء والممرضين على خصوصية مرضاهم وعدم التشهير بها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن حدد الرعاية الصحية كأولوية رئيسة بالنسبة لروسيا، في وقت يسعى فيه لولاية جديدة مدتها 6 سنوات في الكرملين.

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