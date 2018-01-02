توقيف سارقين في صيدا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بلاغ عن انه “بتاريخ 29/12/2017 ادعى وكيل إحدى الشركات التي تعنى ببيع المواد الغذائية، ضد مجهول بجرم سرقة إحدى آلياتها وهي نوع “بيك آب” محملة بالبضائع، وذلك من مركز الشركة في الصالحية – صيدا.

ونتيجة المتابعة الحثيثة، تمكنت شعبة المعلومات من توقيف الفاعلين وتبين انهما يعملان في الشركة المذكورة، وهما:

– ز. س. (مواليد عام 1972، لبناني)

– ج. إ. (مواليد عام 1971، لبناني)

وبالتحقيق معهما اعترفا انهما اتفقا وخططا قبل نحو خمسة عشر يوما لسرقة المواد الغذائية، وقبل يومين من تنفيذهما لعملية السرقة، استحصل الموقوف الأول على نسخة من مفاتيح السيارة المسروقة من الثاني بصفته أمينا للمستودع. وبتاريخ 28/12/2017 توجه ز. س. المذكور الى فرع الشركة في الصالحية وسرق سيارة “البيك آب” المحملة بالبضائع وقام ببيع البضاعة لأحد أصحاب المحال التجارية، لقاء مبلغ من المال.

وجرى ضبط السيارة المسروقة واستعيد ثمن البضائع المسروقة من السارقين وتم تسليمه إلى الجهة المدعية، بناء على إشارة القضاء المختص”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

