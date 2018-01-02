بيار الضاهر يدعو للتضامن مع مارسيل غانم

2 يناير, 2018 - 8:04 مساءً المصدر: وكالات
بيار الضاهر يدعو للتضامن مع مارسيل غانم
صدر عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال (LBC)، بيار الضاهر، التالي:
بعد مرور نحو شهرين على بث حلقة الزميل مارسيل غانم من برنامج كلام الناس  في 9-11-2017 , وبعد تطور الملف القضائي لهذه القضية , وتكشف معطيات تشير الى ان هذا الملف لا يرتبط بالحلقة بحد ذاتها , ولا يهدف للتعرض الى الزميل مارسيل غانم بشخصه , انما يهدف للمس بالمؤسسة اللبنانية للارسال إنترناسيونال ,  وعبرها بحرية الاعلام في لبنان , نتوجه الى امام قصر العدل في بعبدا , الخميس المقبل , في تمام التاسعة والنصف صباحا , اي موعد حضور الزميل مارسيل غانم للمثول امام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان في قضية ادعاء النيابة العامة عليه بتهمة التحقير وعرقلة سير التحقيق  , وذلك لرفع الصوت ورفض محاولة المس بالحرية .
بيار الضاهر
المصدر: وكالات
2 يناير, 2018

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل