اليسا تعلق على حادثة الإمارات!

انتشر فيديو يظهر سيدة تنتظر مرور الفنانة اللبنانية إليسا خلال حفلة رأس السنة في دبي، وما إن دخلت حتى حاولت السيدة التقاط صورة معها؛ لكنها بدت على عجلة من أمرها، وحين حاولت السيدة الاقتراب، أبعدها أحد أفراد الحراسة الأمنية.

وأثار الفيديو انتقادات كثيرة، اذ وصفه بعضهم بأنه تكبر وغرور في حين دافع آخرون عن تصرف اليسا اذ بدت على عجلة من أمرها والحراسة أبعدت السيدة وليس هي.

وردت إليسا عبر صفحتها بموقع “تويتر”، على الفيديو بالقول: “إن الفيديو تم تداوله، وأخذ الكثير من الوقت من بعض الأشخاص، الذين يعانون من الفراغ، خلال اليومين الماضيين”. وأضافت أن جمهورها يعلم جيدًا مدى احترامها لهم، وحقيقة الأسلوب، الذي تتبعه في التعامل معهم، لا أكثر ولا أقل.

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