بالأسماء والصور.. حزب الله ينعي 3 من مقاتليه في سوريا

نعى حزب الله 3 من مقاتليه الذين قضوا أثناء قيامهم بواجبهم الجهادي في سوريا.

والمقاتلون هم حسين نصرالله من بلدة القليلة، وعلي صقر من السماقيات وحسن نصار من عيتا الشعب.

تزفّ المقاومة الإسلاميّة ثلاثة من أقمارها :الشّهيد علي فهد صقرالشّهيد حسن فضل نصّارالشّهيد حسين قاسم نصر الله#هنيئاّ 💛💛 Publié par Zainab HS sur mardi 2 Janvier 2018

http://https://www.facebook.com/alaa.karaki.92/posts/413751349044763

فارس جديد من عيتا الشعب يلتحق بموكب النورالشهيد البطل حسن فضل نصّار – صادقالفخر لنا والسلوان لأهله وذويه Publié par ‎عيتا الشعب‎ sur mardi 2 Janvier 2018