من يقف خلف الحملة على قائد الجيش ؟

يتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمرسوم يحمل الرقم 2085 يعنى بـ”تعيين موظفين إداريين في الملاك العام للمديرية العامة لأمن الدولة” تضمن أسماء مسؤولين سياسين وعسكريين ومدنيين.

وبين الأسماء المتداولة شخص يدعى “نضال جوزيف عون” وقيل انه نجل قائد الجيش. وبعد التواصل مع الجهات المختصة، نفت صحة أن يكون للقائد نجل يحمل هذا الاسم منوهةً أن اسم قائد الجيش هو جوزاف عون وليس جوزيف عون.

وطالما تبين أن اسم نجل قائد الجيش غير دقيق، تسقط بالتالي صحة الأسماء الأخرى ويصبح المرسوم كناية عن تلفيقة يقف خلفها أحد الأشخاص بهدف تشويه سمعة الأشخاص المذكورة أسمائهم.

ووضعت المصادر الخبر باطار “اطار الحملة المستمرة ضد قيادة الجيش والاستهداف غير المباشر للعماد جوزاف عون”.

خاص: الحدث نيوز

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