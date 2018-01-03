اللواء إبراهيم: “لا عودة للوراء”

أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أمام عدد من الضباط جاؤوا لتقديم التهنئة بمناسبة حلول العام الجديد، أن “العام 2018 سيكون أفضل على الوطن وعلى المديرية العامة للأمن العام من العام المنصرم بعد الانجازات التي تحققت على المستوى السياسي والتي أدت الى الاستقرار الأمني”.

وشدد اللواء ابراهيم أمام الضباط على أن “لا عودة إلى الوراء في ما حققته المديرية العامة للأمن العام من إنجازات خلال العام 2017 بفضل جهودهم وجهود العسكريين”، مؤكدا أن “نجاح المديرية على المستوى الأمني لا يجب أن يكون على حساب العمل الإداري وأن العام 2018 سيكون عام النهضة على المستوى الإداري في المديرية العامة للأمن العام”.

وتمنى “أن تحمل السنة الجديدة للضباط والعسكريين وعائلاتهم ولجميع اللبنانيين كل الخير والعافية”.

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