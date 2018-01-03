منخفض جوي يبدأ تأثيره اليوم على لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا خلال فترة الظهيرة كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1600 متر وما فوق، مع بعض الانفراجات خلال النهار.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يبدأ تأثيره على الحوض الشرقي للمتوسط ولبنان اعتبارا من اليوم، مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا خلال فترة الظهيرة كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1700 متر وما فوق، مع بعض الانفراجات خلال النهار.

الخميس: غائم جزئيا يتحول تدريجيا الى غائم مع أمطار تكون غزيرة أحيانا اعتبارا من الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحيانا، كما تنخفض درجات الحرارة حيث يبدأ تساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها مساء وخلال الليل لتلامس ال 1400 متر.

الجمعة: غائم مع أمطار تكون غزيرة أحيانا مترافقة مع برق ورعد ورياح شديدة (75 كلم/س) يرتفع معها موج البحر، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما دون في المناطق الداخلية. ويتحسن الطقس تدريجبا ليل الجمعة/السبت.

– الحرارة على الساحل من 11 الى 19 درجة، فوق الجبال من صفر الى 8 درجات، في الأرز من -1 الى 8 درجات، في الداخل من 6 الى 10 درجات.

– الرياح السطحية جنوبية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و35 كلم/س وتنشط احيانا لتصل الى 45 كلم/س مساء.

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