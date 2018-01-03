حاصباني: الأدوية السرطانية باتت متوفرة!

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني أن الأمراض المستعصية السرطانية لا تعرف تمييزا لا طائفيا ولا حزبيا ولا مناطقيا وجميع اللبنانيين متساوون في الصحة لأنها حق للجميع.

حاصباني، وفي مؤتمر صحافي تناول فيه ملف أدوية السرطان في لبنان، قال: “إن مشكلة توفر بعض الأدوية السرطانية في الكرنتينا قد حُلّت وخلال ايام ستتوافر كل الأدوية التي كان يوجد اشكالات حولها”.

حاصباني ذكّر بالمشاريع التي وضعتها وزارة الصحة وخصوصا مشروع التغطية الصحية الشاملة التي يجب ان تعطى الولوية اليوم في مجلس الوزراء خدمة لصحة المواطن.

وكشف انه ستطرح مناقصات جديدة لتخفيض كلفة الدواء باستمرار إلا ان هناك بعض الأمراض لا يوجد لها إلا دواء واحد نعمل باستمرار على التفاوض لخفض كلفته كما قال، مشيرا إلى ان تأخر فتح اعتمادات 2018 أدى إلى تأخير اصدار اوامر شراء لبعض الأدوية لكن الموضوع انتهى اليوم والأدوية باتت متوفرة في الكرنتينا.

وأشار وزير الصحة إلى ان موازنة الأدوية لم ترتفع نسبيا منذ اكثر من 10 سنوات وهذا شيء غير عادل حيث ينضم سنويا نحو 7000 مريض اضافي وبالتالي يستفيد نحو 25000 مريض من الأدوية المستعصية التي تقدمها وزارة الصحة، لذلك فإن هذا الملف يجب ان يكون اولوية اجتماعية وانسانية في مجلس الوزراء، فصحة المواطن يجب ان تكون وفق آليات مستدامة.

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