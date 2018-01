الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذيفة من غزة باتجاه إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، اليوم الأربعاء.

ولم يفد البيان، الذي نشر على صحفة المتحدث باسم الجيش في موقع تويتر، عن وقوع إصابات جراء القصف.

Moments ago, a rocket was launched from the Gaza Strip at Israeli territory

— IDF (@IDFSpokesperson) January 3, 2018