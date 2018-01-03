الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذيفة من غزة باتجاه إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، اليوم الأربعاء.

ولم يفد البيان، الذي نشر على صحفة المتحدث باسم الجيش في موقع تويتر، عن وقوع إصابات جراء القصف.

Moments ago, a rocket was launched from the Gaza Strip at Israeli territory — IDF (@IDFSpokesperson) January 3, 2018

يذكر أن الحديث يدور عن ثاني عملية قصف للأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة منذ بداية العام الجديد.

ويف 1 يناير/كانون الثاني، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة، وسقطت في باحة إحدى المجمعات الإسرائيلية في منطقة النقب، ولم تخلّف إصابات أو أضرار.

وكانت قذيفة صاروخية سقطت في وقت سابق من اليوم نفسه، بالقرب من الجدار الحدودي من قطاع غزة، دون أن تخلف إصابات أو أضرار أيضا.

واستؤنفت عمليات إطلاق قذائف صاروخية من غزة على إسرائيل بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/كانون الأول، عن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ووجه ببدء عملية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى هناك.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

