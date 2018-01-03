11 قتيلا في هجوم على مسجد بنيجيريا

قتل 11 شخصا في هجوم على مسجد في شمال شرقي نيجيريا حيث يتركز الصراع مع جماعة بوكو حرام، وذلك بعد ساعات من إعلان زعيم الجماعة في شريط مصور المسؤولية عن سلسلة من الهجمات مؤخرا.

وأكدت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا اليوم الأربعاء مقتل عشرة مصلين في هجوم على مسجد بولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا.

وذكر منسق الوكالة بشير جارجا أنه تم نقل عدد من الأشخاص إلى منشآت طبية مختلفة في بلدة جامبورو نجالا بالولاية لتلقي العلاج.





وقال مسؤول من الوكالة إن “مهاجما انتحاريا فجر نفسه قرب معسكر للأشخاص النازحين داخليا” الليلة الماضية.

ونقلت وكالة رويترز عن عامل إغاثة قوله إن المهاجم فجر نفسه في المسجد ببلدة جامبورو أثناء صلاة الفجر. وأضاف أن “المسجد دمر واحترق.. وبعد ساعات رأينا 11 جثة وبإضافة الانتحاري يصبح عدد القتلى الإجمالي 12 قتيلا”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يحمل بصمات بوكو حرام التي عادة ما تستخدم مهاجمين انتحاريين -أغلبهم من النساء والفتيات- في مهاجمة أماكن عامة مزدحمة مثل المساجد والأسواق.

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