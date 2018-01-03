الراعي: نعيش في لبنان بمعجزة

رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي “أننا نعيش في لبنان بمعجزة”.

وسأل الراعي، في حديث اذاعي، “بأي قوة يعيش لبنان؟ فإذا نظرنا امنيا وديمغرافيا وقد بات نصف سكانه من اللاجئين والنازحين، وتطلعنا الى عدم الاستقرار في المنطقة والتهديدات المحدقة به بحيث نصل كل مرة الى شفير الهاوية ونرجع الى الوراء، ندرك ان هناك يدا خفية تحمي هذا البلد كسيدة لبنان والقديسين اللبنانيين”.

كما كرر ان “خلاص لبنان يأتي من الانتشار عندما يحمل القضية اللبنانية الى المحافل الدولية ويدافع عنا”.





وعن زيارته الأخيرة الى المملكة العربية السعودية، اكد الراعي انه قدم “مذكرة الى المسؤولين السعوديين عن قيمة لبنان ودوره وضرورة ان يكون مركزا عالميا لحوار الأديان والثقافات”.

وكشف انه سيلبي “الدعوة خلال الشهر الحالي للمشاركة في مؤتمرين حول العيش المشترك من اجل إحياء العلاقة مع العالم الاسلامي الأول في فيينا في المركز العالمي لحوار الأديان مركز الملك عبد الله، والثاني في مصر بدعوة من الأزهر الشريف”.

كما اعتبر الراعي انه “من خلال هذه العلاقات الانسانية والاجتماعية يمكن التوصل الى الاعتراف بلبنان دوليا كمركز عالمي لحوار الأديان والثقافات وهو المؤهل لذلك بحكم تكوينه الجغرافي والسياسي”.

وعما اذا كان العام الجديد سيحمل زيارة لقداسة البابا فرنسيس الى لبنان، قال الراعي: “ان رئيس الجمهورية وجه الى قداسته الدعوة، وكذلك البطاركة باسم الكنائس كلها، ولكن تبين ان لا زيارة مدرجة على برنامجه بانتظار الوقت المناسب لها”.

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