السلطة الفلسطينية تعيد الكهرباء إلى غزة

أعلنت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء، أنها ستعيد تسديد فاتورة الكهرباء التي تدفعها لإسرائيل لتزويد قطاع غزة بالكهرباء، بعد ستة أشهر من قطعها، حسب ما كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأكد رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، في تصريح لـ”وفا” أنه “بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، فإن الهيئة توجهت بطلب رسمي إلى السلطات الإسرائيلية لإعادة الـ50 ميغا واط من خطوط الكهرباء المغذية” لقطاع غزة.

من جهته، قال رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، إن “مجلس الوزراء قرر الموافقة على إعادة الـ50 ميغا واط من خطوط الكهرباء المغذية للمحافظات الجنوبية، على أن تلتزم شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بموجبات هذا القرار”.





وأشار الحمد الله إلى أن هذا القرار جاء انطلاقا من حرص القيادة، وعلى رأسها عباس على وحدة الوطن، والعمل المتواصل للتخفيف من معاناة المواطنين في المحافظات الجنوبية.

وأضاف رئيس الوزراء “نؤكد أننا لن نتوانى لحظة عن مواصلة تحمل مسؤولياتنا الوطنية تجاه أهلنا في قطاع غزة، وبذل كل جهد ممكن لتعزيز صمودهم، وتحسين مستوى حياتهم لمواجهة كافة التحديات، وسنواصل مسيرة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، والوقوف صفا واحدا حتى تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وتابع: “معا وسويا للتصدي لكل محاولات الاحتلال الإسرائيلي، التي تستهدف وحدة شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة التي تضمنها الشرعية الدولية”.

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