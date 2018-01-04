النمر يتقدم بسرعة في إدلب والنصرة تنهار

سيطر الجيش السوري، وبغطاء جوي ومدفعي مكثف، ظهر اليوم الأربعاء على ثلاث قرى جديدة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، ليوسع حملته العسكرية في المنطقة ويتجه شمال سكة الحجاز.

ويحسب مصادر اعلامية في إدلب، فأن الجيش السوري و قوات النمر سيطروا ظهر اليوم على قرى (أم الخلاخيل والطويبة والمشرف) جنوب شرق إدلب، بغطاء جوي ومدفعي مكثف شاركت به عشرات الطائرات الحربية الروسية، وأخرى مروحية وحربية تابعة للجيش السوري استهدفت مواقع االميليشيات الارهابية في المنطقة بمئات الصواريخ والقنابل.

وبحسب مصادر عسكرية و اعلامية فإن الحملة العسكرية التي تشنها قوات النمر و الجيش السوري على المنطقة باتت تتوسع بشكل يومي وملحوظ، وتوسعت في الآونة الأخيرة لتشمل قرى جديدة سيطرت عليها مؤخراً شمال سكة الحجاز.

يذكر أنقوات الجيش تمكنت من السيطرة على العديد من القرى جنوب شرق إدلب ضمن حملتها العسكرية الكبيرة التي بدأتها خلال الأسابيع الماضية، بعد تسلم العميد النمر ( سهيل الحسن ) قيادة العمليات العسكرية في المنطقة.

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