سعيد: “استقيلوا.. أشرف لنا”

غرّد النائب السابق فارس سعيد على حسابه الخاص عبر “تويتر” متسائلاً “بأي حق يقرر السيد حسن نصرالله استخدامنا أكياس رمل في وجه إسرائيل حتى ولو كنّا جميعاً نعتبرها عدو؟ وبأي حق يقرر مكان و زمان و مدة و أهداف استخدامنا؟”.

وأضاف “ماذا تفعل الحكومة؟ اين هو الرئيس القوي؟ استقيلوا و إتركوا الحكم لحزب الله.. أشرف لنا”.

وطالب سعيد الحريري باستقالته، فقال “أطالب الرئيس الحريري بالاستقالة وترك مسؤولية حكم لبنان للسيد حسن نصرالله، فليتصرّف”، مؤكّدًا “لن نرضى أن نكون أكياس رمل بإمرة إيران و لا رأي لنا بمصير أولادنا، فكلام السيد نصرالله للميادين أنهى ما تبقى من الدولة”.

يذكر أنّ أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله أطلّ أمس ضمن برنامج “لعبة الامم” مع الاعلامي سامي كليب على قناة الميادين.

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