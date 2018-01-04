أشغالٌ في نفق “سليم سلام”… فهل “ممنوع المرور” ؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامة البلاغ التالي:

“اعتباراً من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 19.00 من يوم الأربعاء 3/1/2018 ولمدة أسبوعين، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بإزالة بلاط جدران المسلك الغربي من نفق سليم سلام، (من رياض الصلح بإتجاه المدينة الرياضية).

علماً أن هذه الأعمال لن تؤدي إلى منع المرور على المسلك المذكور.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.