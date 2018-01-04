اقتراح من “قوى الأمن” لـ “المشنوق”

علمت “الأخبار” أن اقتراحاً رفع من عدد من ضبّاط المديرية لقوى الأمن الداخلي إلى وزير الداخلية ​نهاد المشنوق​ وأطراف أخرى لتدارك انعكاس الأقدميات على قوى الأمن.

ويذكر الاقتراح أن تسوية منح الأقدمية لضباط الـ1995 الذين عانوا من ظروف مشابهة لتلك التي عاناها ضباط دورة الرئيس ميشال عون تحلّ المشكلة في الجيش لناحية التوازن الطائفي ومن ناحية التراتبية العسكرية، إنّما ستخلق مشكلة كبيرة في قوى الأمن. إذ إن الأمر سينعكس على الضباط الحقوقيين الذين تخرجوا عام 1994، وهم حالياً رؤساء ضباط دورة 1995.

ويشير الاقتراح إلى أن الضباط الحقوقيين أنهوا 4 سنوات دراسة جامعية وخضعوا لدورة في كلية الضباط لمدّة سنة، وتخرجوا برتبة ملازم (ما مجموعه خمس سنوات). ويشمل الحلّ المقترح بأن تُمنح دورة الحقوقيين 1994، نفس القدم للترقية، أسوة بدورتي 1994 و1995 للمحافظة على التراتبية في مؤسسة قوى الأمن الداخلي. علماً بأن ضباط هذه الدورة تأخروا عن الترقية إلى رتبة عقيد مدة ستة أشهر عن المادة المنصوص عنها في القانون من دون مبرر، فيما أعيدت الترقية هذا العام للضباط المستحقين إلى الحد الأدنى المنصوص عنه قانوناً.

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