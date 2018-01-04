هكذا كان اللقاء بين “بري” ووفد قيادة الجيش..

أشارت مصادر ل​صحيفة الجمهورية​ إلى أن ” اللقاء بين رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ووفد قيادة الجيش برئاسة ​العماد جوزيف عون​ كان ودياً جداً، وتمّ التطرّق الى مجموعة امور ولا سيما على الصعيد الامني، فيما جرى تناول مسألة المرسوم المتعلق بمنح الاقدمية لضبّاط “دورة عون” واستعراض كل ما أحاط به، حيث برزت رغبة القيادة العسكرية في ايجاد المعالجة السريعة له”، لافتة إلى ان “بري عبّر عن حرصه الدائم على ​المؤسسة العسكرية​ وحقوق العسكريين. وانطلاقاً من تأكيده على ضرورة اتّباع الاصول القانونية والدستورية، جَدّد التأكيد انّ حل هذه المسألة سهل جداً ويتمثّل بإحالة المرسوم المتعلق بمنح الاقدميات الى وزير المالية ليوقعه وتنتهي المسألة”.

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