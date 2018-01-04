ميليشيات الغوطة الشرقية تقترف الحماقة

يتوق مسلحو الغوطة الشرقية لتذوق طعم النصر الذي سلبه الجيش السوري لسنوات خلت، كان جلها الاقتراب من بانوراما حرب تشرين والتثبيت في الجبال المطلة على ضاحية الأسد لعدة ساعات قبل سحقهم أصولاً.

منذ عدة أيام أطلق تنظيم (أحرار الشام) الإرهابي المرحلة الثانية من معركة ما أسموها (بأنهم ظلموا) في محيط مدينة حرستا التي فشلت بمرحلتها الأولى قبل أسبوعين، تمكن التنظيم الإرهابي بعد تفجير عدة مفخخات من إحداث خرق على عدة نقاط مما شجع باقي التنظيمات الإرهابية للمشاركة بهذا النصر “الأسطوري” فزج تنظيما (جبهة النصرة) و (فيلق الرحمن) بكامل ثقلهما العسكري والعددي في معركة إدارة المركبات وقدم تنظيم (جيش الإسلام) دعماً لوجستياً وأرسل عدداً من أسلحته الثقيلة، فتمكنت التنظيمات الإرهابية من فرض طوق حول الإدارة والسيطرة على عدة نقاط بمحيطها دون تمكنهم من إحداث خرق كبير داخل الإدارة.

السيناريو الأسوء للهجوم قد حصل بالنسبة للجيش، فبعد امتصاص الهجوم وإعادة التموضع والتثبيت ببعض النقاط الجديدة استقدم الجيش السوري تعزيزات ضخمة من سلاح المدرعات ووحدات المشاة، حالياً من الصعب إسكات المدفعية الثقيلة وسلاح الصواريخ الذي لن يهدأ حتى إعادة جميع النقاط وفك الحصار عن إدارة المركبات، كما أن سلاح الجو لا يفارق سماء الغوطة موجهاً عشرات الضربات الموجعة للعمق المسلح، ضارباً جميع المحاور المحيطة بالإدارة، لن تطول العملية العسكرية المرتقبة للجيش السوري، ومن المتوقع أن تكون خاطفة وسريعة وستمنح عناصر الجيش فرصة لقتل أكبر عدد من الإرهابيين.

خسائر كبيرة منيت بها الفصائل الإرهابية على الصعيد العددي، وبحسب مصادر تحدثت لـدمشق الآن: قتل العشرات من المهاجمين وعجت المستشفيات الميدانية لعربين وحرستا بمئات الجرحى.

توحد فصائل الغوطة المشرزمة على اقتحام إدارة المركبات وتكاتفها لضرب هدوء مناطق “خفض التصعيد” سيكون لها تداعيات كبيرة سياسياً وعسكرياً ستنقلب ضدهم في المستقبل القريب.

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