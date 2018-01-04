الجيش السوري يقطع طريق النشابية في الغوطة

تمكن الجيش السوري من السيطرة على بلدة عين زريقة في منطقة المرج خلال المعارك الدائرة في المنطقة.

وقالت وسائل اعلام سورية معارضة إن القوات السورية سجلت تقدمًا على بلدة الزريقية التي تقع على الطريق الواصل بين بلدات بيت نايم و النشابية.

وتقع قرية عين الزريقية على طريق بيت نايم والنشابية بالقرب من قرية حوش الصالحية وكان يقطنها 1000 نسمة مطلع 2011.

وحاولت القوات االسورية التقدم عليها في الأشهر الماضية بعد سيطرتها على بلدات الميدعا على الميدعاني وجيش الإسلام يسيطر على المنطقة.

وشهدت منطقة المرج خلال اليومين الماضيين حركة نزوح جماعية باتجاه مناطق القطاع الأوسط من الغوطة بعد اشتداد المعارك فيها.

وتأتي المواجهات في منطقة المرج بالتزامن مع المعارك المحتدمة في حرستا بالجنوب الغربي من الغوطة والتي تستمر لليوم الخامس على التوالي.

وسيطر الجيش السوري على مساحات شاسعة من منطقة المرج، في تموز 2016، وبقيت عدة بلدات تحت سيطرة المفصائل المسلحة.

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