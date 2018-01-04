بالصور.. القرار الظني بحق “ماريا المعلوف”

أصدر القاضي التحقيق الأوّل في بيروت غسان عويدات مذكرة توقيف غيابية بحق ماريا معلوف، ونشر المحامي اشرف الموسوي صورة عن القرار الظني الصادر بحق معلوف.

وجاء في القرار:

بعد الاطلاع على ورقة الطلب عدد 2017/7623 تاريخ 11/4/2017 وعلى المطالعة بالأساس وعلى التحقيقات وعلى الأوراق كافة، تبيّن أنّه أسند إلى ماريا معلوف بأنها في بيروت وخارجها بتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدمت نتيجة أعمال وكتابات على تعريض لبنان واللبنانيين لخطر أعمال عدائية وعلى اثارة النعرات المذهبية. وقد أوقفت غيابيًا في 4/1/2018 وما زالت فارة.

وتقرّر وفقًا للمطالعة ايجاب محاكمتها أمام محكمة الجنايات في بيروت وتضمينها الرسوم والنفقات. وايداع الأوراق جانب النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لإيداعها مرجعها.



