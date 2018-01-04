ما حقيقة اختفاء أجنَبيين في حارة حريك؟

ذكرت قناة mtv عن اختفاء عاملَي إغاثة من الجنسيتين الهولنديّة والنيوزيلانديّة في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، إذ قيل إنّ اختفائهما مستمرّ منذ يوم أمس وحصل اثناء عبورهما في منطقة حارة حريك.

وتبين ان الاختفاء ناتج عن توقيفهما من قبل عناصر من المديريّة العامة للامن العام.

وفي التفاصيل ان عناصر المديرية العام للامن العام المولجين عملية الحراسة على احد حواجز الضاحية تنبهوا أمس الأربعاء، لوجود شخصين من الاجانب، فتوجه أحدهم نحوهما وسألهما عن طبيعة تجولهما، فعرّفا عن نفسيهما على أنهما عاملا اغاثة. طلب العنصر اوراقهما الثبوتية ليتبين بعد التدقيق أنها تحطيها الشبوهات، ما استدعى توقيفهما وابلاغ المديرية بذلك، فحضرت دورية وتسلمتهما ونقلتهما الى الجهة المختصة.

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