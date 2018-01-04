روسيا تعلق على خبر تدمير 7 طائرات في حميميم

وقالت الوزارة، في بيان لها، حول مزاعم بـ”تدمير فعلي” لسبعة طائرات روسية في قاعدة حيميم – خبر مزيف”، مؤكدا أن مجموعة الطائرين الروس الموجودين في سوريا في جاهزية حربية تامة وتواصل تنفيذ جميع مهماتها، التي تقع أمامها بشكل كامل.

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، 4 يناير/كانون الثاني، ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن تدمير 7 طائرات باستهداف قاعدة حميميم السورية من قبل مسلحين، واصفا إياها بأنها غير صحيحة ومزيفة.

في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل اثنين من العسكريين الروس جراء القصف الذي تعرضت له قاعدة “حميميم” الجوية من قبل المسلحين في 31 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، مؤكدا أن أجهزة الأمن السورية تجري عمليات بحث وتصفية للمسلحين المتورطين بالهجوم على مطار حيميم، ويجري رفع مستوى الحماية في القاعدة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت، في بيان لها أمس الأربعاء، أن سقوط مروحية روسية “مي-24” في سوريا ، ومقتل قائدها.

وجاء في البيان “في 31 كانون الأول/ ديسمبر، وأثناء قيامها برحلة إلى مطار حماة، وبسبب عطل فني، تحطمت مروحية روسية من طراز مي-24”. وذكرت الوزارة، أنه وخلال هبوط اضطراري على بعد 15 كم من المطار، قتل الطياران، وأصيب مهندس طيران المروحية بجراح وجرى نقله من قبل فريق البحث والإنقاذ على الفور إلى مطار حميميم، حيث جرى تقديم له الرعاية الطبية اللازمة.