بالصور.. أسماء المقبولين للدخول إلى الكلية الحربية بصفة تلميذ ضابط

تدعو وزارة الدفاع الوطني – قيادة الجيش، جميع الذين تقدموا للاختبارات الخطية للدخول إلى الكلية الحربية بصفة تلميذ ضابط لصالح الجيش (قوى: بر– جو– بحر)، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة ومديرية الجمارك العامة، إلى الإطلاع على أسماء الناجحين المقبولين منهم، وذلك في قيادات المناطق العسكرية والكلية الحربية.

يلتحق المقبولون في الكلية الحربية بتاريخ 11 / 1 / 2018، على أن يصطحبوا معهم الأمتعة الفردية والمستلزمات المطلوبة والمدرجة في اللائحة المعممة.

























