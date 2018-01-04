أحداث إيران ترفع أسعار النفط

أدت الاحتجاجات في إيران إلى رفع أسعار النفط متجاوزا الـ68 دولارا للبرميل، اليوم الخميس، وهو الأعلى منذ نحو عامين ونصف العام.

وبحلول الساعة 09:23 بتوقيت موسكو (06:23 بتوقيت غرينيتش) ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 49 سنتا أو ما يعادل 0.8 % إلى 62.12 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياتها منذ مايو/ أيار 2015.

كما زادت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بمقدار 29 سنتا أو 0.4% إلى 68.13 دولار للبرميل.

وساهمت في هذه الزيادة الاضطرابات التي يشهدها الشارع الإيراني، فضلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي، التي أظهرت أمس الأربعاء انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خمسة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر/كانون الأول إلى 427.8 مليون برميل.

ومن المتوقع أن تعاود الأسعار انخفاضها قليلا، بعد أن نجحت ليبيا في إصلاح خط أنابيب كان معطلا، وأعادته للخدمة وضخ النفط الخام.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

