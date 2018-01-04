ماذا فعل لاجئ سوري بكيس ذهب وجده في القمامة؟

بينما كان “زكريا” وهو لاجئ سوري في تركيا يجمع الخردوات لكي يبيعها ويعتاش منها عثر على “كيس ذهب” وسط القمامة في أحد أحياء ولاية “أديامان” التركية.

السوري اللاجئ الذي يعيش ظروفاً معيشية صعبة وبعد أن عاين محتويات الكيس ووجود الذهب فيه قام بأخذه إلى الشرطة وتسليمه لها، حيث تبين أن قيمته تقدر بحوالي “25000” ليرة تركية أكثر من 6000 دولار أميركي، وهو رقم كبير جداً على لاجئ وشخص يعيش ظروف “زكريا” وهو بأمس الحاجة له ومع ذلك فهو فضل تسليمه والتعبير عن أصالته.

الشرطة التركية عبرت عن شكرها للمواطن السوري وبدأت البحث عن صاحب الذهب لتسليمه إياه.

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