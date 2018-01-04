4 قرارات اتهامية بجرائم قتل وارهاب

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان قاضي التحقيق العسكري فادي صوان أصدر اليوم اربعة قرارات اتهامية بجرائم قتل ومحاولة قتل والتدخل في قضايا الارهاب والمشاركة في معركة عرسال الاولى.

اتهم في القرار الاول المعاون اول في الجيش خالد علي اسعد بقتل والدة زوجته زينب بدر في بلدة مشمس – عكار.

واتهم صوان في القرار الثاني اربعة سوريين موقوفين هم: محمد الشيخ ورفاقه بجرم التدخل في قضايا الارهاب ونقل أموال الى الارهابيين في جرود عرسال.

واتهم في القرار الثالث السوري الموقوف محمد علي الحسيكي بجرم الانتماء الى داعش والتدخل في قضايا الارهاب وتهريب أسلحة.

واتهم القاضي صوان في القرار الرابع السوري الموقوف حسام الحسيكي بجرم الانتماء الى داعش والمشاركة في معركة عرسال 2014 وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين وسرقة آليات وأعتدة عسكرية وأسلحة وذخائر.

وأحال المتهمين أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

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