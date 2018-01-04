يوم عطلة لشهداء القضاء

أعلن وزير الاعلام ملحم الرياشي، بعد انتهاء جلسة الوزراء، ان “مجلس الوزراء قرر إعلان يوم عطلة لأجل شهداء القضاء”.

من جهته، رأى وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي أنه إذا حصلت مواجهة مع اسرائيل فلن يكون هناك نأي بالنفس ولا يجوز استقدام مقاتلين من اليمن ومن العراق وغيرهما وكأننا نختزل الدولة.

الى ذلك، اعتبر الوزير علي قانصو والوزير محمد فنيش أن السيد حسن نصرالله لم يقصد استدعاء مقاتلين إنما قد يكون الامر جزءاً من الرد في حال تعرض لبنان لاعتداء.





وخلال الجلسة، قال الرياشي ردا على سؤال عن أن قضية مارسيل غانم حلت: “انحلت” قضية مارسيل غانم بعد ما قمنا بالتحرك.​

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