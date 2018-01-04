عملية “نوعية” للجيش في عرسال وتعرض الدورية لإطلاق نار

4 يناير, 2018 - 4:34 مساءً المصدر: وكالات
عملية “نوعية” للجيش في عرسال وتعرض الدورية لإطلاق نار

نتيجة الرصد والمتابعة وفي محلة طبق الورد – عرسال، أوقفت قوّة من مديرية المخابرات المدعو جمال حسين الحجيري الملقب بـ”جمال حلّيص”، لمشاركته إلى جانب المجموعات المسلّحة والتنظيمات الإرهابية في الاعتداء على مراكز ووحدات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في معركة عرسال العام 2014.

وأثناء عملية التوقيف تعرّضت القوّة لاطلاق نار من قبل مسلحين ما أدّى الى إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة وتعرض آليتين عسكريتين لأضرار مادية.

بوشر التحقيق مع الموقوف باشراف القضاء المختص، وتستمر قوى الجيش بتعقّب مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.

المصدر: وكالات
4 يناير, 2018

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