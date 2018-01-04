بالفيديو .. هكذا ردّ السيد نصر الله على باسيل

تعليقا على تصريحات وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، بحق إسرائيل بالوجود في فلسطين.

وبعد قوله عبر قناة “الميادين”، إن “بدي قلّك شغلة، نحنا بالنسبة لإلنا ما عنا قضية ايديولوجية، ونحنا مش رافضين تكون موجودة اسرائيل، حقها انو يكون عندها امان، نحنا عم نقول بس بدنا كل الشعوب تكون عم تعيش بأمان ومعترفة ببعضنا البعض، معترفة بالآخر، القضية منها قضية عمياء نحن شعب بدنا الاخر، وعلى اختلاف معو، بس لما الاخر بدو ياكي..”.

جاء الرد بطريقة غير مباشرة على لسان السيد حسن نصر الله خلال مقابلته الأخيرة على قناة الميادين حيث قال “عنا بالتوجيهات الدينية والأخلاقية إذا إلك أخ أو صديق وبتعتقد أنو هو غلط لازم تنصحوا بينك وبينه .. طبعا نحن في تواصل دائم”

كما أضاف السيد نصر الله ” لم يحدث حتى اليوم لقاء مباشر بينا وبينه ولكن إخوانا على تواصل دائم هن وياه أعتقد بالنهاية بأن وجهة نظرنا نحن كان إثارة الموضوع بالتوقيت وبالطريقة لم يكن مناسبا ”

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