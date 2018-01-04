بعد الجدل حول صورة شقيقته.. تيمور جنبلاط يعلّق!

في أول تغريدة له للعام 2018، أسف تيمور جنبلاط للهفوات التي يرتكبها الإعلام في تغطية خبرٍ من دون تبيان الحقائق.

وغرّد جنبلاط عبر صفحته الخاصة على موقع “تويتر” قائلاً: “اليوم وقفنا تضامناً مع حرية الاعلام والتعبير ولا نقاش في الحريات العامة، ولكن في لبنان والذي لطالما شكل الاعلام المهني والحر جزءاً لا يتجزأ من ثروته الفكرية ومنارةً مضيئة في عالمنا العربي، نتأسف للهفوات المتسرعة تغطيةً لأخبار لا تمت للحقيقة بصلة، فقط للحصول على نسبة متابعة اكبر..”.

وتابع تيمور جنبلاط قائلاً: “بعض التحقيق الموضوعي في أي ملف كان، يساهم في تبيان الحقائق. اعتقد، وكوني من متدرجي النهار، ان تلك هي أسس الصحافة والإعلام التي تليق بمهنة سقط لها شهداء منذ مئة عام ولَم ترضخ”.





وختم جنبلاط تغريدته باستعمال هاشتاغ #الصحافة_مسؤولية.

اليوم وقفنا تضامناً مع حرية الاعلام والتعبير ولا نقاش في الحريات العامة، ولكن في لبنان والذي لطالما شكل الاعلام المهني والحر جزءاً لا يتجزأ من ثروته الفكرية ومنارةً مضيئة في عالمنا العربي، نتأسف للهفوات المتسرعة تغطيةً لأخبار لا تمت للحقيقة بصلة، فقط للحصول على نسبة متابعة اكبر.. — Teymour Joumblatt (@TeymourJoumblat) January 4, 2018

بعض التحقيق الموضوعي في أي ملف كان، يساهم في تبيان الحقائق. اعتقد، وكوني من متدرجي النهار، ان تلك هي أسس الصحافة والإعلام التي تليق بمهنة سقط لها شهداء منذ مئة عام ولَم ترضخ. #الصحافة_مسؤولية — Teymour Joumblatt (@TeymourJoumblat) January 4, 2018

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