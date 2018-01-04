توقف 14 سورياً بجرم تهريب الأشخاص

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

“استكمالاً لمكافحة تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من توقيف /14/ شخصاً سورياً بينهم /7/ أطفال دون العشر سنوات، وذلك بتاريخ اليوم 4/1/2018 في بلدة الصويري البقاعية، لمحاولتهم الدخول إلى الاراضي اللبنانية خلسة.

كما تم توقيف المدعو: م. ق. (مواليد عام 1988، سوري) بجرم تهريب وادخال اشخاص الى الاراضي اللبنانية خلسة، وسلّموا جميعاً الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

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