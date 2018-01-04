عقول الكترونية تقاتل عوضاً عن الطيارين

كشفت مؤسسة سوخوي الروسية أن منظومة التحكم الإلكتروني المؤتمتة التي ابتكرتها قد أثبتت نجاحها لذلك قررت تركيبها على القاذفات الاستراتيجية والمقاتلات والمروحيات والطائرات بلا طيار.



اختبرت المنظومة في مقاتلات سو35 وأثبتت نجاعتها لفقررت المؤسسة تركيبها على مقاتلات سو57 الواعدة وقاذفات تو160 و تو22 الاستراتيجية المطورة وصارت جاهزة لتتزود بها جميع الطائرات الحربية الجديدة بما فيها مروحيات المستقبل والطائرات الضاربة بلا طيار.

وأشارت المؤسسة أن منظومة سوخوي للتحكم الإلكتروني لا تتطلب حضورا بشريا دائما لتنفيذ المهام القتالية الجوية نظرا لأنها تربط بين مختلف البيانات المستقاة عبر الأقمار الاصطناعية والقنوات المغلقة وتضع في متناول الطيار خارطة دقيقة وموسعة للمحيط والظروف التي يعمل في ظلها، وستساعد في التخلي عن الهيكلية التقليدية للمعدات الإلكترونية التي تحملها الطائرات الحربية وتثقل كاهل الطيار.

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