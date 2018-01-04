ألفا تذكر مشتركيها .. “لعدم زيارة أي مواقع إلكترونية مشبوهة”

ذكّرت شركة “ألفا” بإدارة “أوراسكوم” للإتصالات، مشتركيها في بيان “بضرورة الإمتناع عن زيارة أيّ مواقع إلكترونية مشبوهة وخادعة، أو تلك التي توحي لهم بربح جوائز مقدّمة من “ألفا” في حال ضغطوا على رابط معين”.

وحضّت “ألفا” في بيانها المشتركين “على عدم تنزيل أيّ تطبيقات غير موثوق فيها على هواتفهم أو التجاوب مع أرقام دولية مشبوهة تتّصل بهم، تحت طائلة تعريض معلوماتهم الشخصية وبياناتهم للخطر، وما قد ينجم عن ذلك من تبعات مالية تؤدي إلى خسارة في رصيدهم”.

وأكّدت الشركة أنّها “تقوم بكل ما يلزم لحجب المواقع أو الأرقام المشبوهة، فور علمها بها”.





ودعت المشتركين إلى “إعلامها بأيّ حالة مشبوهة، نظراً إلى تكاثر أعمال القرصنة الإلكترونية، لأنّهم بذلك يسهمون في مواجهة هذه الظاهرة الخادعة المنتشرة على نطاق واسع”.



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