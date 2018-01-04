كيف علّقت داليا جنبلاط بعد صورتها المثيرة للجدل؟

نشرت داليا جنبلاط، كريمة رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” النائب وليد جنبلاط، صورة عبر حسابها الخاص على موقع “إنستغرام”، مع صديقتها تالا مرتضى، وأرفقتها بتعليق باللغة الانكليزية، أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وبلبلة في وسائل الاعلام التي إعتبرت انّ ما كتبه يحمل بما معناه اعلان مثليتها الجنسية وزواجها من صديقتها المذكورة.

ردود الفعل هذه دفعت داليا للردّ سريعاً عبر الحساب نفسه، فكتبت موضحة انّ “الصورة بريئة وتجمعها بصديقة الطفولة”، آسفة لانّ “مخيلة البعض قادتهم بهذا الاتجاه”.

علماً انّ الصورة التي نشرتها داليا كانت قد نشرتها صديقتها تالا قبل ايام عبر حسابها الخاص على “إنستغرام”، ومن ثم اعادت ابنة جنبلاط نشرها يوم أمس الاربعاء.

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