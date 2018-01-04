نادر الأتات يكشف عن حبيبته!

4 يناير, 2018 - 9:36 مساءً المصدر: وكالات
نادر الأتات يكشف عن حبيبته!

نشر النجم نادر الأتات صورة عبر حسابه الشخصي على تويتر، كشف من خلالة عن الفتاة التي تمثل دور حبيبته في أجدد عمل له.
كما وكشف الاتات عن طرح فيديو كليب أغنية “بترقص عيوني”، حيث أرفق الصورة بعبارة: “انتهى وقت الإنتظار… استعدوا”.

يذكر أن أغنية “بترقص عيوني” من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع عمر صباغ وحصدت في فترة لا تتعدَ الشهرين نجاحاً كبيراً.

المصدر: وكالات
4 يناير, 2018

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